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11:54 (мск), источник: © РИА Новости

Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым, он будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источник: © РИА Новости

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — сказал Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.

Он уточнил, что документ будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства РФ.

По словам министра, также в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу Госуслуг, что позволит каждому гражданину знать о своем праве на льготу и своевременно и беспрепятственно воспользоваться им.

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