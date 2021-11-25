Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — сказал Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.
Он уточнил, что документ будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства РФ.
По словам министра, также в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу Госуслуг, что позволит каждому гражданину знать о своем праве на льготу и своевременно и беспрепятственно воспользоваться им.