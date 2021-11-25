ВОЗ назвала непривитых основными распространителями COVID-19

«Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — заявили в ВОЗ.
В бюро рассказали, что все больше исследований показывают, что многие профилактические меры эффективны. Например, ношение масок и проветривание помещений нужны сами по себе, но вместе с другими мерами профилактики их эффективность увеличивается в разы.
Применение всех профилактических мер обеспечивает максимальную защиту общества от коронавируса, подчеркнули в ВОЗ.
По данным оперштаба на 19 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 млн россиян, полностью вакцинировались 58,7 млн человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по мнению экспертов, для полной защиты от вируса нужно привить 90−95% населения страны.
Региональные отделения Росздравнадзора собрали и передали в прокуратуру и СК информацию о 37 активных противниках вакцинации от COVID-19, писали «Известия». Больше всего антипрививочников обнаружили в Карелии — 18. Росздравнадзор поручил региональным отделениям сообщать в правоохранительные органы об активных участниках антипрививочных кампаний в начале ноября. Особое внимание предписывалось уделять врачам-антипрививочникам, сообщало издание «Медвестник».
Накануне главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID-19. Они выразили уверенность, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации.