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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Создатели «Спутника М» перечислили побочные эффекты и противопоказания вакцины

Центр имени Гамалеи, разработчик вакцины от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М», предупредил в инструкции к препарату о побочных эффектах его применения, а также о возможных серьезных рисках для некоторых групп пациентов. Центр заявляет, что вакцина сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев, но длительность защиты еще не известна. Препарат зарегистрировали вчера, 24 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«Иммунизация препаратом “Гам-ковид-вак-М” формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — приводит ТАСС сведения из инструкции.

Характерные для применения вакцины нежелательные эффекты бывают в основном легкой или средней степени выраженности.

Они «могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней».

Противопоказаниями к вакцинации «Спутником М» являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни. Прививка может быть опасна для людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, информации для подтверждения или опровержения таких опасений недостаточно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, по сути, новая вакцина — одна пятая дозировки «Спутника V». По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, прививать детей с 12 до 15 лет смогут только с согласия родителей или законных представителей, подростки от 15 лет смогут подписать согласие сами.

По данным Минздрава, в России с начала пандемии коронавируса несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших. Это меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением дельта-штамма заболеваемость растет.

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