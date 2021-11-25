Создатели «Спутника М» перечислили побочные эффекты и противопоказания вакцины

«Иммунизация препаратом “Гам-ковид-вак-М” формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — приводит ТАСС сведения из инструкции.
Характерные для применения вакцины нежелательные эффекты бывают в основном легкой или средней степени выраженности.
Они «могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней».
Противопоказаниями к вакцинации «Спутником М» являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни. Прививка может быть опасна для людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, информации для подтверждения или опровержения таких опасений недостаточно.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, по сути, новая вакцина — одна пятая дозировки «Спутника V». По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, прививать детей с 12 до 15 лет смогут только с согласия родителей или законных представителей, подростки от 15 лет смогут подписать согласие сами.
По данным Минздрава, в России с начала пандемии коронавируса несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших. Это меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением дельта-штамма заболеваемость растет.