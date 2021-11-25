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14:28 (мск), источник: ТАСС

В России стартовал прием заявок на конкурс для журналистов-школьников «Медиабум»

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новый конкурс медиапроектов «Медиабум» для школьников пройдет в России с 3 по 15 декабря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Участники Всероссийского конкурса “Большая перемена” — проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей” — все школьники смогут проявить себя на новом конкурсе. В нем могут принять участие начинающие журналисты и блогеры от 11 до 17 лет. Заявки на первый этап принимаются до 3 декабря 2021 года, а итоги будут подведены уже 15 декабря в Москве», — сказано в сообщении.

Цель конкурса — помочь школьникам 5−11 классов проявить себя в профессиях в области журналистики и новых медиа, обучить их навыкам проектной работы. Принять участие могут дети, которые планируют в будущем освоить профессию журналиста, телеведущего, видеооператора, блогера или уже пробуют себя в создании текстов и видеороликов.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и приложить авторское эссе (от 3 000 знаков) или видео (хронометраж до 60 секунд) по теме «Урок жизни».

Конкурсантам предложено рассказать о трех главных жизненных уроках, которые они получили от своих родителей и которые были бы полезны для каждого ребенка.

Авторы 100 лучших работ будут приглашены на очный этап в Москву, где участникам финала предстоит командная работа над проектом по одной из десяти заданных тем. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, будет признана победителем конкурса, а все ее участники получат дипломы победителей и призы.

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