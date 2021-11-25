14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экологи из Китая обнаружили остатки 2000-летнего кораллового рифа
Это первая подобная находка на острове Хайнань.
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Специалисты Центра морских геологических исследований Хайкоу Геологической службы Китая рассказали о необычной находке, сделанной сотрудниками Управления лесного хозяйства Линшуй-Лиского автономного уезда Хайнаня.
На площади около 50 тысяч квадратных метров они нашли остатки 2000-летнего кораллового рифа.
Сообщается, что древний риф сохранился в очень хорошем состоянии, а потому его изучение может рассказать ученым много интересного о климате и природе данной местности двухтысячелетней давности.
Как пишут местные СМИ, коралловый риф был найден 13 октября этого года во время плановой проверки местности после прошедшего тайфуна. Однако ученые приступили к изучению находки лишь в конце ноября.
Екатерина Гура