В Англии в поле нашли уникальную римскую мозаику со сценой из Гомера
Сын одного из фермеров центральной Англии нашел в собственном поле остатки богатой римской виллы с уникальной большой мозаикой, на которой изображена сцена из «Илиады» Гомера — битва Ахилла с Гектором.
Вилла и мозаика были найдены довольно случайно: сын фермера из графства Ратленд Джим Ирвин, гуляя во время локдауна в 2020 году по полю, которое его семья возделывала уже десятки лет, наткнулся на необычные черепки и заинтересовался ими.
«Наша семья возделывала эту землю уже лет пятьдесят или шестьдесят. Во время локдауна в прошлом году я нашел глиняные черепки, не похожие ни на какие черепки, что я видел до того. Мы вернулись на это место с лопатой, я выкопал неглубокую траншею — и оказалось, что я точно угадал с местом», — рассказывает Джим Ирвин.
Он позвал археологов из университета в ближайшем крупном городе, Лестере, те провели раскопки — и теперь это поле с виллой и мозаикой включено в список охраняемых памятников старины.
Правительственный фонд «Историческая Англия», который финансировал раскопки, называет найденную мозаику «одной из самых примечательных и важных» находок такого рода в стране.
Размеры мозаики, которая украшала, по всей видимости, пол гостиной или столовой — 11 на 7 метров.
Англия три с половиной века была частью Римской империи, и в ней найдено довольно много остатков зданий той эпохи, в том числе и с мозаиками, но картины такого рода — с сюжетом из литературы, битвой Ахилла и Гектора у стен Трои — в Британии до сих пор не находили.
Кроме пола гостиной, ученые раскопали остатки целой большой виллы с главным домом, хозяйственными постройками и предположительно баней.
Археологи полагают, что все это было построено в III—IV вв.еке н.э.
«Это определенно самая интересная мозаика, найденная в Британии за последний век. Она позволяет по-новому посмотреть на людей того времени, на их отношение к классической литературе», — говорит заместитель директора археологической службы Лестерского университета Джон Томас.
«И она очень многое говорит нам о человеке, который заказал ее. Это был человек, знавший классику, достаточно богатый, чтобы заказать такую тонко проработанную картину», — продолжает Джон Томас.
Посторонние увидеть мозаику пока не смогут — это частная земля, но ученые хотят сделать выставку находок | Источник:HISTORIC ENGLAND
«Такие открытия важны тем, что помогают нам по кусочкам составлять картину нашего общего прошлого. То, что мы взяли этот объект под охрану, позволит нам продолжать его изучение. Посмотрим, что дальнейшие раскопки расскажут нам о людях, которые жили здесь больше полутора тысяч лет назад», — говорит глава фонда «Историческая Англия» Данкан Уилс.
Поскольку вилла находится на частной земле, посторонние посмотреть на нее не могут, но ученые договариваются с советом графства Ратленд, чтобы устроить выставку находок на вилле где-нибудь в другом месте. Раскопки же продолжатся в 2022 году.
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