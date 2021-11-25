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18:28 (мск), источник: Телеканал 360°

Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте

Правительство Татарстана скорректировало санитарное ограничение на общественном транспорте: с 26 ноября туда будут пускать жителей, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление кабмина региона.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Проектом предусматривается с 26 ноября разрешить проезд в транспорте прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Власти решили в таких случаях выдавать региональный QR-код, который будет действовать 24 дня. Эти коды будут выдавать в виде справок в местных медицинских организациях.

В общественные места можно попасть только с федеральным QR-кодом после полного курса вакцинации.

QR-коды о прививке от SARS-CoV-2 на общественном транспорте ввели в Татарстане с 22 ноября. В первый день в Казани произошел транспортный коллапс: контролеры высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев несколько сотен непривитых, у некоторых пассажиров не выдержали нервы и они устроили несколько скандалов, а таксисты задрали цены.

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