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21:08 (мск), источник: © РИА Новости

В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Источник: © РИА Новости

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По словам Клюге, в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако «успех сегодня не обещает успеха в будущем».

«Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — добавил представитель ВОЗ.

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