В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
По словам Клюге, в России наблюдается снижение числа случаев заражения, однако «успех сегодня не обещает успеха в будущем».
«Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — добавил представитель ВОЗ.