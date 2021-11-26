Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса

«Этот маяк был построен в 1865 году по проекту Джона Боуэна из Лланелли, чтобы обозначить отмели у мыса Уайтфорд Пойнт, — поясняет фотограф. — Это единственная чугунная конструкция такого размера в Британии, омываемая волнами».
Поданные на конкурс фотографии оценивались в точки зрения оригинальности, композиции, технического исполнения, а также исторической значимости самого объекта.
«Призы отражают ту целеустремленность, которую проявили конкурсанты в попытке получить идеальный снимок, будь то необходимость подняться среди ночи, чтобы запечатлеть идеальный рассвет, или совершить восхождение или длительный поход, чтобы разведать наше дальнее прошлое», — подчеркнул главный судья конкурса, историк Дэн Сноу.
Победу в категории «Историческая Англия» одержал Сэм Байндинг, сумевший застать туманный рассвет на знаменитом Клифтонском подвесном мосту в Бристоле.