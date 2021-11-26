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10:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса

Стив Лидьярд был объявлен победителем конкурса «Лучшая историческая фотография-2021» за снимок Уайтфордского маяка на полуострове Гауэр в Уэльсе.

Источник: STEVE LIDDIARD/HPOTY 2021

«Этот маяк был построен в 1865 году по проекту Джона Боуэна из Лланелли, чтобы обозначить отмели у мыса Уайтфорд Пойнт, — поясняет фотограф. — Это единственная чугунная конструкция такого размера в Британии, омываемая волнами».

Поданные на конкурс фотографии оценивались в точки зрения оригинальности, композиции, технического исполнения, а также исторической значимости самого объекта.

«Призы отражают ту целеустремленность, которую проявили конкурсанты в попытке получить идеальный снимок, будь то необходимость подняться среди ночи, чтобы запечатлеть идеальный рассвет, или совершить восхождение или длительный поход, чтобы разведать наше дальнее прошлое», — подчеркнул главный судья конкурса, историк Дэн Сноу.

Победу в категории «Историческая Англия» одержал Сэм Байндинг, сумевший застать туманный рассвет на знаменитом Клифтонском подвесном мосту в Бристоле.

Источник: SAM BINDING/HPOTY 2021

«Мост — это ворота в город, на рассвете я всегда выгуливаю там собаку, — рассказывает Байндинг, — и туман неизменно придает этому и без того потрясающему месту дополнительное очарование».

Приз в категории «Там, где вершилась история» достался Иэну Маккаллуму за сделанный с помощью дрона снимок кораблекрушения на реке Северн, где в октябре 1960 года столкнулись два судна.

Источник: IAIN MCCALLUM/HPOTY 2021

И еще несколько фотографий, отобранных на конкурс в этом году:

Старинная рыночная улица Шэмблс в Йорке, фото Дэвида Окстаби.

Источник: DAVID OXTABY/HPOTY 2021

Херефордский собор, фотограф Джо Борзони.

Источник: JO BORZSONY/HPOTY 2021

Каменный круг Санкенкирк возрастом 5 тыс. лет в Озерном Крае, Англия. Фотограф Мэтью Тернер.

Источник: MATTHEW JAMES TURNER/HPOTY 2021

Руины Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, фотограф Мехмет Масум Суэр.

Источник: MEHMET MASUM SUER/HPOTY 2021

Замок Нойшванштайн в Баварии, фото Майкла Уэлча.

Источник: MICHAEL WELCH/HPOTY 2021

Здание бывшей электростанции «Баттерси» на берегу Темзы в Лондоне, фото Пита Эдмундса.

Источник: PETE EDMUNDS/HPOTY 2021

Руины замка Корф на юге Англии, фото Сэма Байндинга.

Источник: SAM BINDING/HPOTY 2021

Замок Бамборо (или Бамбург) на севере Англии, фото Скотта Антклиффа.

Источник: SCOTT ANTCLIFFE/HPOTY 2021

Заброшенная шахта в Камбрии, Англия. Фото Тома Макналли.

Источник: TOM MCNALLY/HPOTY 2021

«Атомный купол» — Мемориал мира в Хиросиме, фото Уэйна Баджа.

Источник: WAYNE BUDGE/HPOTY 2021

Обломки американского военного самолета C-117D в Исландии, фото Евгения Самученко.

Источник: YEVHEN SAMUCHENKO/HPOTY 2021

Римское оборонительное сооружение Адрианов Вал, Англия, фото Кайли Блэр.

Источник: KAYLEIGH BLAIR/HPOTY 2021

Все права на фотографии защищены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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