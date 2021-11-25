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22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Чехии заразился коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусом, он вернулся в больницу. Об этом сообщает чешская радиостанция Frekvence 1 со ссылкой на источники.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter также подтвердил, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Несмотря на то, что у президента обнаружили инфекцию, внешних признаков заболевания у него нет. При этом, по информации Česká televize, Земану сделали три прививки от коронавируса. Политик вернулся в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, где проходил лечение ранее.

14 октября стало известно, что у Земана обнаружили печеночную энцефалопатию. Это заболевание является серьезным осложнением, возникшим из-за острой или хронической печеночной недостаточности. 77-летний политик оказался в реанимации 10 октября.

На фоне этого чешский сенатор Милош Выстрчил потребовал отставки президента Милоша Земана. То, что президент пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности, в начале ноября подтвердил глава консилиума медиков. Несмотря на это, 25 ноября Земан покинул больницу.

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