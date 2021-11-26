Коронавирус: ВОЗ и Британия озабочены новой мутацией из ЮАР

В ЮАР обнаружена новая мутация коронавируса под названием B.1.1.529. Этот вариант заразнее предыдущих и, возможно, в меньшей степени подвержен действию вакцин, рассказал в интервью Би-би-си южноафриканский эпидемиолог, профессор Салим Карим.
В пятницу эксперты Всемирной организации здравоохранения встретятся в ЮАР с чиновниками этой страны, чтобы оценить ситуацию. Новый вариант может также получить название по букве греческого алфавита (подобно варианту «Дельта»). Не исключено, что этот штамм будет назван «Ню».
В четверг вечером власти Великобритании ввели обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран Африки (ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото и Эсватини) в связи с опасениями относительно мутации. Авиарейсы из этих государств в Британию временно запрещаются.
Пока в ЮАР, Гонконге и Ботсване зарегистрировано 59 подтвержденных случаев нового варианта. Впервые он был обнаружен у нескольких студентов в районе Претории.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что ученые крайне озабочены новым вариантом, поскольку в нем «вероятно, содержится вдвое больше мутаций, чем мы видели в варианте “Дельта”. “Это означает, что он вполне может оказаться более заразным, а вакцины, которые есть сейчас в нашем распоряжении, — менее эффективными”, — отметил при этом Джавид.
Один из ученых сказал корреспонденту Би-би-си, что новый штамм вызывает наибольшие опасения по сравнению со всеми предыдущими, поскольку он «радикально отличается от варианта, который появился в китайском Ухане».
В прошлом многие варианты коронавируса по описаниям выглядели очень тревожно, но печальные прогнозы пока не сбывались. Впрочем, уже есть признаки, что в ЮАР новый штамм распространяется крайне быстро, продолжает наш корреспондент.
Но на данном этапе определить подлинную опасность мутации невозможно.
По словам Карима, скорее всего, новый штамм возник в организме человека с поврежденной иммунной системой, который заразился коронавирусом. ПЦР-тесты студентов показали странную аномалию, похожую на след варианта «Альфа». Несколько дней назад их анализы отослали в университет, а в четверг появились результаты исследования.
Как говорит эксперт, мутация придает вирусу положительный электрический заряд, который позволяет ему легче прикрепиться к как правило негативно заряженной человеческой клетке.
Карим объясняет, что мутация сочетает в себе черты нескольких предыдущих вариантов. Новый вариант, по его словам, может обладать сопротивляемостью к вакцинам, но так как вакцинирована уже почти половина населения планеты, огромной опасности он все равно представлять не будет.
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