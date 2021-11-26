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04:54 (мск), источник: © РИА Новости

В Бельгии будут раздавать деньги школьникам, которые откажутся от автобуса

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Школьники бельгийского Генка, которые добираются до учебы пешком или на велосипеде, будут получать виртуальные деньги, сообщает «Европульс».

Источник: © РИА Новости

Вознаграждение можно потратить на покупку читательского билета в городскую библиотеку или абонемента в бассейн.

Чтобы отслеживать перемещения детей, им выдадут специальные датчики, которые нужно прикрепить к рюкзаку. Гаджет оценивает скорость движения ребенка, чтобы понять, каким способом он добрался до учебы. Чем больше будет пройденное расстояние, тем больше виртуальных денег получит школьник.

Так мэрия Генка хочет приучить молодежь отказаться от неэкологичных автобусов в будущем, а также от автомобилей, которые ответственны за 72 процента выбросов транспортных парниковых газов в Европе.

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