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06:59 (мск), источник: ТАСС

В ФРГ за сутки выявили 76 414 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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Источник: AP 2021

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476. Выздоровели 4 775 300 человек.

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Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного значения — 438,2. В четверг он составлял 419,7, на прошлой неделе — 340,7, а месяц назад находился на уровне — 113. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней — важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни — составляет 5,79.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель заболеваемости, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации.

В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

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