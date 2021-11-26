10:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изучили останки древнего получеловека-полуобезьяны
Он ходил на двух ногах, но мог лазить по деревьям, цепляясь за ветки руками.
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Международная группа ученых из Нью-Йоркского университета, Университета Витватерсранда и 15 других научных учреждений изучила кости нижней части спины, найденные в 2015 году и принадлежавшие самке Australopithecus sediba, одного из древних гоминидов.
Окаменелости, которые были обнаружены во время раскопок горной дороги, проходящей рядом с местом Малапа в объекте Всемирного наследия «Колыбель человечества», недалеко от Йоханнесбурга, представляют собой нижние позвонки возрастом 2 миллиона лет. Во время их изучения специалисты обнаружили, что эти позвонки идеально дополняют позвоночник другого ископаемого скелета, Australopithecus sediba, впервые описанного в 2010 году.
Сопоставив кости, ученые смогли получить полную картину того, как выглядел позвоночник этих древних предков людей. Исследователи заявили, что недавно изученные окаменелости нижней части спины были недостающим звеном, доказывающим, что ранние гоминиды использовали свои верхние конечности, чтобы лазать по деревьям, как обезьяны, а нижние конечности, чтобы прямо ходить, как люди. Открытие также установило, что у Australopithecus sediba, как и у людей, было всего пять поясничных позвонков.
Совместимость костей двух образцов показала, что искривление позвоночника Australopithecus sediba было более экстремальным, чем у любого другого австралопитека, обнаруженного до сих пор. Такое искривление позвоночника обычно наблюдается у современных людей и демонстрирует адаптацию к двуногому хождению. При этом, есть и другие особенности, такие как крупные и направленные вверх поперечные отростки, которые указывают на мощную мускулатуру туловища.
Исследователи пришли к выводу, что Australopithecus sediba был переходной формой древнего родственника человека, а его позвоночник занимает промежуточное положение между позвоночником современных людей и человекообразных обезьян, а это означает, что этот вид обладал как человеческими, так и обезьяноподобными чертами в своих движениях.
Теперь ученым предстоит ответить на вопрос, как эти сочетания черт сохранились у наших древних предков, и таким образом узнать больше о происхождении человека, пишет CNN.
Екатерина Гура