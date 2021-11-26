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10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Уехавший в ОАЭ Моргенштерн отменил концерты в России

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил, что в ближайшее время у уехавшего в ОАЭ артиста не будет выступлений в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесено как минимум на весну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

«Сольных концертов в ближайшее время не запланировано», — заявил представитель артиста.

По словам концертного директора артиста, причиной отмены выступлений Моргенштерна является пандемия коронавируса. Он, впрочем, не исключил появлений рэпера на частных мероприятиях на территории России.

Ранее 25 ноября клуб Gipsy приостановил продажу билетов на запланированный на 26 ноября концерт Моргенштерна.

В тот же день стало известно о том, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

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