«Афганская девочка» с обложки National Geographic получила убежище в Италии

Шарбат Гулу, которой сейчас почти 50 лет, отправила запрос в различные организации с просьбой помочь ей уехать из Афганистана после того, как в августе члены движения «Талибан»* пришли к власти в стране и начали вводить законы, ущемляющие права женщин.
«В ответ на просьбы представителей гражданского общества и, в частности, некоммерческих организаций, действующих в Афганистане, которые после августовских событий получили обращение Шарбат Гулы с просьбой помочь покинуть страну, премьер-министр [Марио Драги] взял на себя обязательства и организовал ее переезд в Италию в рамках программы эвакуации афганских граждан, их приема и дальнейшей интеграции в стране», — говорится в официальном заявлении.
О том, получила ли семья женщины также статус беженцев в Италии, не сообщается.
Американский фотограф Стив Маккарри в 1984 году сфотографировал 12-летнюю пуштунскую сироту Шарбат Гулу в лагере беженцев на границе Афганистана и Пакистана. Портрет был опубликован в научно-популярном журнале National Geographic в 1985 году. Снимок, на котором изображена девочка с яркими зелеными глазами и в красноватом одеянии, стал одним из самых узнаваемых в мире.
В 2016 году Маккарри дал интервью CNN, рассказав историю создания снимка. «Я увидел, что у нее невероятный, пронизывающий взгляд. Но вокруг нас была толпа людей, было очень пыльно. Это было время, когда цифровые камеры еще не появились, и ты никогда не знал, как поведет себя пленка», — рассказал фотограф.
Когда Маккарри получил фотографию после проявки, он понял, что этот кадр особенный. «Я показал ее [фотографию] редактору National Geographic, он вскочил и воскликнул: “Это наша следующая обложка”», — рассказал Маккарри.
*организация, признанная в России экстремистской.