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11:36 (мск), источник: Forbes

В Москве выявили наибольшее число заболевших COVID-19 за восемь дней

В Москве выросла заболеваемость коронавирусом: за сутки выявлено наибольшее число зараженных за восемь дней. Число новых заболевших по России превысило 34 000 впервые за четыре дня.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это максимум за четыре дня, впервые за тот же срок прирост числа заболевших оказался больше 34 000. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 9 502 879.

За день от коронавируса умерли 1235 человек, следует из данных оперативного штаба. Это минимум за 11 дней, но на протяжении того же периода смертность в статистике штаба держится не ниже 1230 летальных исходов в сутки. Общее число умерших от коронавируса, по сводкам оперативного штаба, превысило 270 000 — достигло 270 292 летальных случаев. Это заметно меньше данных Росстата: он сообщал о более 460 000 умерших за период с апреля 2020 года по конец сентября 2021 года. Росстат объяснял разницу в статистике смертности разными методами сбора данных.

В Москве 3929 новых зараженных за сутки, в Подмосковье — 1812, в Санкт-Петербурге — 1704.

Ринат Таиров

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