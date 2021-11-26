Страны начали закрываться от Южной Африки из-за ковидного штамма-гипермутанта

24 ноября учёные предупредили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, который был выявлен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Он содержит 32 мутации, которые повышают его заразность и устойчивость к вакцинам, отметило «РИА Новости».
По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у этого штамма варианта «ужасающая», и он может быть опаснее прочих разновидностей, даже доминирующей в мире «дельты».
«B.1.1.529 — самый тревожный из всех, что мы видели. Мы не видели такого уровня передачи с самого начала пандемии. Так что это создаст серьёзную проблему, если у вас будет такой высокий уровень передачи этого типа вируса в популяции, где он может ускользнуть от уже имеющихся иммунных реакций», — заявила главный медицинский советник Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс.
Из-за нового штамма глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объявила о специальной встрече организации. По её словам, участники обсудят, насколько опасен новый вариант коронавируса. Если он действительно вызывает беспокойство, ему присвоят букву греческого алфавита.
Не дожидаясь результата от ВОЗ, власти Великобритании и Израиля ввели запрет на путешествия в страны Южной Африки. Под ограничения попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Мозамбик, Зимбабве и Намибия. Всем, кто недавно приехал из этих стран, нужно будет пройти карантин: в Великобритании — 10 дней, в Израиле — от 7 до 14.
26 ноября в Израиле выявили первого заражённого новым штаммом. На днях он вернулся из Малави. Двух человек, которые летели с ним и могут быть заражены, отправили на карантин. Минздрав проверяет, были ли они вакцинированы.
Вслед за Израилем и Великобританией запрет на полёты из ЮАР ввели Нидерланды. По словам и. о. министра здравоохранения Хуго де Йонге, запрет будет действовать с полудня 26 ноября. Все, кто прилетят из ЮАР до этого, должны будут уйти на карантин.
Африканскую страну также добавили в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Решения по запрету авиасообщения с ЮАР приняли Австрия и Франция.