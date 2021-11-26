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15:29 (мск), источник: Секрет Фирмы

Страны начали закрываться от Южной Африки из-за ковидного штамма-гипермутанта

Учёные из Великобритании обнаружили в Ботсване штамм коронавируса с 32 мутациями, многие из которых устойчивы к вакцинам. Для обсуждения ситуации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберёт 26 ноября экстренную встречу. Не дожидаясь её итогов, несколько стран Европы уже поспешили закрыть границы от стран Южной Африки, чтобы не допустить заражений вирусом-гипермутантом.

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16:15 (мск)«Ужасающая мутация». Чем опасен новый штамм коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?
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Источник: AP 2021

24 ноября учёные предупредили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, который был выявлен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Он содержит 32 мутации, которые повышают его заразность и устойчивость к вакцинам, отметило «РИА Новости».

По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у этого штамма варианта «ужасающая», и он может быть опаснее прочих разновидностей, даже доминирующей в мире «дельты».

«B.1.1.529 — самый тревожный из всех, что мы видели. Мы не видели такого уровня передачи с самого начала пандемии. Так что это создаст серьёзную проблему, если у вас будет такой высокий уровень передачи этого типа вируса в популяции, где он может ускользнуть от уже имеющихся иммунных реакций», — заявила главный медицинский советник Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс.

Из-за нового штамма глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объявила о специальной встрече организации. По её словам, участники обсудят, насколько опасен новый вариант коронавируса. Если он действительно вызывает беспокойство, ему присвоят букву греческого алфавита.

Не дожидаясь результата от ВОЗ, власти Великобритании и Израиля ввели запрет на путешествия в страны Южной Африки. Под ограничения попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Мозамбик, Зимбабве и Намибия. Всем, кто недавно приехал из этих стран, нужно будет пройти карантин: в Великобритании — 10 дней, в Израиле — от 7 до 14.

26 ноября в Израиле выявили первого заражённого новым штаммом. На днях он вернулся из Малави. Двух человек, которые летели с ним и могут быть заражены, отправили на карантин. Минздрав проверяет, были ли они вакцинированы.

Вслед за Израилем и Великобританией запрет на полёты из ЮАР ввели Нидерланды. По словам и. о. министра здравоохранения Хуго де Йонге, запрет будет действовать с полудня 26 ноября. Все, кто прилетят из ЮАР до этого, должны будут уйти на карантин.

Африканскую страну также добавили в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Решения по запрету авиасообщения с ЮАР приняли Австрия и Франция.

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