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14:48 (мск), источник: РБК

Мурашко раскрыл эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Комбинация вакцины «Спутник V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, сообщил Мурашко. Такой вывод министр сделал на основе данных из регистра вакцинированных.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

Защита от коронавируса при вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» составляет более 92%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины “Спутник V” и ревакцинация вакциной “Спутник Лайт” показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — сказал Мурашко.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, которую зарегистрировали в России. Препарат одобрили в августе 2020 года, а в мае 2021-го была зарегистрирована его однокомпонентная версия «Спутник Лайт». Их эффективность составила 97,6 и 79,4% соответственно.

Однокомпонентный «Спутник Лайт» Минздрав посоветовал использовать именно для ревакцинации, а также вакцинации тех, кто уже переболел COVID-19.

Привиться этим препаратом можно спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенного коронавируса.

В России продолжается вакцинация от COVID-19. По данным оперативного штаба, число прививок первым компонентом, включая первичную и повторную вакцинацию, в том числе «Спутником Лайт», составило 66,4 млн. Число курсов полной вакцинации, также учитывающих «Спутник Лайт» и ревакцинацию, достигло 58,7 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
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