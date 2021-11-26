Мурашко раскрыл эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Защита от коронавируса при вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» составляет более 92%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины “Спутник V” и ревакцинация вакциной “Спутник Лайт” показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — сказал Мурашко.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, которую зарегистрировали в России. Препарат одобрили в августе 2020 года, а в мае 2021-го была зарегистрирована его однокомпонентная версия «Спутник Лайт». Их эффективность составила 97,6 и 79,4% соответственно.
Однокомпонентный «Спутник Лайт» Минздрав посоветовал использовать именно для ревакцинации, а также вакцинации тех, кто уже переболел COVID-19.
Привиться этим препаратом можно спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенного коронавируса.
В России продолжается вакцинация от COVID-19. По данным оперативного штаба, число прививок первым компонентом, включая первичную и повторную вакцинацию, в том числе «Спутником Лайт», составило 66,4 млн. Число курсов полной вакцинации, также учитывающих «Спутник Лайт» и ревакцинацию, достигло 58,7 млн.