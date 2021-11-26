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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ужасающая мутация». Чем опасен новый штамм коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?

Ученые по всему миру, ВОЗ и правительства разных стран обеспокоены появлением нового штамма коронавируса. До недавнего времени случаи заражения им были зафиксированы только в одной провинции ЮАР, но в последние сутки выявлен один заболевший в Гонконге. Специалисты опасаются быстрого распространения нового штамма по всему миру.

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Источник: GETTY IMAGES

В настоящий момент зафиксировано 77 случаев заболевания новым вариантом коронавируса в южноафриканской провинции Гаутенг и четыре — в Ботсване.

Случай в Гонконге напрямую связывают с прилетом инфицированного из ЮАР.

Однако южноафриканские ученые, на основании проводимых ими исследований, результаты которых пока не опубликованы, говорят, что новый штамм, скорее всего, уже присутствует практически на всей территории ЮАР.

Великобритания уже отменила авиасообщение с шестью африканскими странами — ЮАР, Ботсваной, Намибией, Лесото, Зимбабве и Эсватини. О запрете на полеты из большинства африканских стран заявил в пятницу и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

ВОЗ проводит в пятницу экстренное совещание, посвященное новой опасности, на котором штамму, скорее всего, будет присвоено греческое название — по аналогии с Альфа-, Бета- и Дельта-штаммами. В настоящий момент новый вариант называют B.1.1.529.

По словам ученых, количество мутаций нового штамма ужасает. Ни один из прежних вариантов коронавируса не мутировал так интенсивно.

Самый главный вопрос сейчас — насколько быстро этот штамм может распространяться.

Что известно о новом штамме?

По словам ученых, он сильно отличается от всех предыдущих.

«Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций», — сказал на брифинге для журналистов профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования и инноваций.

Порядка 30 из 50 мутаций коснулись так называемого спайк-протеина — шипов на оболочке вируса, напоминающих по очертаниям корону, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Это самая тревожная особенность нового штамма, говорят ученые, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов.

Другая часть вируса, которая вступает в контакт с организмом после того, как спайк-протеин проложил ему дорогу в клетку, мутировала в новом варианте 10 раз.

Для сравнения — в Дельта-штамме этот сегмент вируса совершил две мутации.

По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

Чем может быть опасен B.1.1.529?

Хотя интенсивная мутация не обязательно опасна для человека, говорят специалисты, в данном случае важно понимать, что сейчас мы имеем дело с вирусом, радикально отличающимся от того, который появился в Ухане и привел к пандемии.

Это значит, что все созданные на данный момент вакцины могут оказаться неэффективными против B.1.1.529.

В частности, некоторые мутации приводят к тому, что антитела в организме человека не могут с прежней легкостью распознавать вирус.

А мутация, известная как N501Y, делает вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием увеличиваются масштабы распространения инфекции.

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Именно этого — более широких возможностей вируса к распространению — и опасаются сейчас ученые. Кроме того, новый штамм, судя по всему, научился обманывать некоторые области иммунной системы человека, которые еще недавно довольно легко его вычисляли.

Пока неясно, как поведет себя новый вариант коронавируса в странах с высоким процентом вакцинации.

Неясно также, насколько он опаснее штамма «Дельта» в том, что касается течения болезни.

Пока идут лабораторные исследования, ВОЗ призывает страны усилить меры эпидемиологической безопасности и регулярно предоставлять статистику, касающуюся распространения нового штамма.

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