16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский флорист воссоздает известные картины с помощью цветов (фото)
Сложные цветочные композиции повторяют цвета и формы оригиналов.
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Флорист Харриет Парри из Великобритании решила использовать свой многолетний профессиональный опыт работы с цветами и большую любовь к живописи. Она создала проект, в котором воссоздает известные картины с помощью букетов и соответствующих аксессуаров.
В своих работах Парри пытается повторить цветовую гамму и формы оригинальной картины, но добавляет в композиции и свои собственные элементы.
В Instagram-аккаунте проекта, на который подписаны более семи тысяч человек, можно увидеть цветочные копии как знаменитых произведений Густава Климта или Иеронима Босха, так и современных художников и фотографов.
Екатерина Гура