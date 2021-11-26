В Европе обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529

По словам министра, вирус был выявлен у женщины, вернувшейся в Бельгию из неназванной страны. «Я бы хотел повторить, что это подозрительный вариант [коронавируса], но мы не знаем, является ли он очень опасным», — сказал министр в эфире телеканала LN24.
О новом варианте коронавируса B.1.1.529, который может получить название «ню», стало известно на этой неделе. Впервые он был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения был зарегистрирован в Ботсване, впоследствии 77 случаев обнаружили в ЮАР, о зараженных туристах сообщали в Израиле и Гонконге.
Отличительная особенность B.1.1.529 — большое количество мутаций S-белка, с помощью которого коронавирус входит в клетки тела.
Несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами, что может сделать новый штамм более устойчивым к действию существующих вакцин. По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме пациента с ослабленным иммунитетом (например, больного ВИЧ или СПИД), который не смог побороть вирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит чрезвычайное совещание, на котором обсудит новый штамм. Эксперты ВОЗ в ближайшее время решат, к какой группе его отнести — к вызывающим обеспокоенность или же вызывающим интерес вариантам. Для определения заразности B.1.1.529 потребуется несколько недель.
С 26 ноября Великобритания внесла в список запрещенных для посещения своими гражданами стран ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию. Израиль ввел аналогичные ограничения в отношении Мозамбика, помимо шести перечисленных стран. Позже ограничения на авиасообщение с регионом ввели Франция, Германия, Италия, Чехия, Япония, Сингапур и Малайзия. Еврокомиссия также предложит ЕС приостановить авиасообщение с Южной Африкой, заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.