22:49 (мск), источник: РБК
ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса в ЮАР
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что существующие вакцины могут быть не такими эффективными в случае с очередным штаммом коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который был выявлен в ЮАР, греческую букву омикрон (O). Эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением инфекции, сообщает агентство Reuters.
В ВОЗ пришли к выводу, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина организма. Проблема заключается в том, что существующие сейчас вакцины могут быть не столь эффективны при таком изменении.
Пример ЮАР показал, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предшественники, и может затронуть большее число людей, в том числе и тех, кто ранее переболел другими штаммами, предполагают в ВОЗ. В организации призвали все страны уделить большее внимание изучению нового штамма.
Ранее об опасности нового штамма предупредил министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала. Он предупредил, что вариант вируса, который был выявлен 11 ноября, опасен, и сообщил о новых ограничениях при посещении страны.
За последние недели новый штамм вируса был выявлен в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге.
Создатель вакцины Pfizer BionTech SE и AstraZeneca заявили, что тщательно изучают ситуацию с появлением нового штамма.
Федеральный оперативный штаб ранее сообщал, что на территории России новый штамм коронавируса пока не обнаружен, ситуация с его возникновением изучается, а выводы пока делать преждевременно.
Оперштаб поручил Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из южноафриканских стран и Гонконга. Также скрининг должны будут пройти граждане России и иностранцы, прибывшие из Китая, Израиля и Великобритании.