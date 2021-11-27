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10:28 (мск), источник: Прессбол

Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2021 года по версии IFFHS

Принимавший участие в голосовании «Прессбол» также отдал первое место польскому форварду.

Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2021 года по версии IFFHS (международная федерация футбольной истории и статистики).

Принимавший участие в голосовании «Прессбол» также отдал первое место польскому форварду.

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