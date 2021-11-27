10:28 (мск), источник: Прессбол
Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2021 года по версии IFFHS
Принимавший участие в голосовании «Прессбол» также отдал первое место польскому форварду.
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Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2021 года по версии IFFHS (международная федерация футбольной истории и статистики).
Принимавший участие в голосовании «Прессбол» также отдал первое место польскому форварду.