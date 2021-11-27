В России за сутки выявили 33 946 заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в России умерли 1239 заболевших, что на четыре человека больше, чем вчера (1235). Общее число умерших достигло 271 531. За сутки выздоровели 36 494 человека, всего — 8 237 465.
Регионы—лидеры по числу смертей:
На этой неделе ученые выявили новый штамм коронавируса, получивший название омикрон. Всемирная организация здравоохранения закрепила за ним статус «варианта, вызывающего обеспокоенность». Его распространение началось в Африке, случаи заболевания уже выявлены в Гонконге и Бельгии. Из-за нового штамма Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Евросоюз обсуждает закрытие полетов из южной части Африки.