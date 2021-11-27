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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 33 946 заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 33 946 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,14% меньше, чем накануне (34 690). Общее число заболевших выросло до 9 536 825, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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11:41 (мск)В России за сутки выявили 33 946 заразившихся COVID-19
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Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3430 (за все время — 1 937 409);
  • Санкт-Петербург — 1879 (780 916);
  • Московская область — 1867 (583 069);
  • Самарская область — 1056 (177 007);
  • Воронежская область — 759 (175 007).

За день в России умерли 1239 заболевших, что на четыре человека больше, чем вчера (1235). Общее число умерших достигло 271 531. За сутки выздоровели 36 494 человека, всего — 8 237 465.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 96 (с начала пандемии — 33 917);
  • Санкт-Петербург — 70 (26 001);
  • Подмосковье — 53 (10 280);
  • Краснодарский край и Ростовская область — по 42 (8 774 и 8 621);
  • Красноярский край — 38 (7 395).

На этой неделе ученые выявили новый штамм коронавируса, получивший название омикрон. Всемирная организация здравоохранения закрепила за ним статус «варианта, вызывающего обеспокоенность». Его распространение началось в Африке, случаи заболевания уже выявлены в Гонконге и Бельгии. Из-за нового штамма Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Евросоюз обсуждает закрытие полетов из южной части Африки.

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