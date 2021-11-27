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14:04 (мск), источник: РБК

Гинцбург сообщил о росте детской заболеваемости из-за дельта-штамма COVID

С появлением дельта-штамма дети стали не просто чаще заражаться, а именно заболевать COVID-19, сказал Гинцбург. На этой неделе Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков. В гражданский оборот ее введут через несколько недель.

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Источник: РИА "Новости"

Дельта-штамм уже не различает взрослых и детей и в одинаковой степени поражает всех, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что после «уханьского» штамма было еще несколько вариантов коронавируса, но все они, в отличие от дельты, давали примерно одну и ту же эпидемиологическую картину.

«Поэтому и врачи, и эпидемиологи научились этим штаммам довольно-таки хорошо противостоять. А начиная с мая появился так называемый дельта-штамм, который уже не различает, взрослый ты или малыш, и в одинаковой степени эффективно поражает всех», — отметил Гинцбург.

По его словам, с появлением индийского штамма, как еще называют дельту, дети стали чаще заражаться.

«Они не просто инфицированы, а заболевают и требуют медицинского вмешательства, включая госпитализацию. И самое плохое: дети, к сожалению, умирают в результате инфицирования дельта-штаммом», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

Медицинскую помощь получают более 30 тыс. детей, которые заразились коронавирусом, сообщил Минздрав. 24 ноября он зарегистрировал вакцину «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник М») для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Необходимость этого в ведомстве объяснили тем, что более чем у половины детей COVID-19 протекает с клиническими проявлениями и у многих заболевание носит тяжелую форму.

Препарат представляет собой одну пятую «Спутника V» для взрослых и также вводится в два приема с перерывом в 21 день.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые партии вакцины для подростков уже готовы. Они проходят контроль качества, процедура займет около трех недель. Затем препарат введут в гражданский оборот, сказал министр.

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