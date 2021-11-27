В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию

Археологи в Перу обнаружили древнюю мумию, которой не менее 8 сотен лет.
Находка была сделана в подземной гробнице на окраине города Лима, сообщает Reuters. Более точный возраст захоронения можно будет узнать после радиоуглеродного датирования.
Мумифицированные останки принадлежали человеку, который жил в высокогорных районах Анд. Главной особенностью мумии является то, что все тело перед погребением связали веревками. Умерший был похоронен в позе эмбриона и прикрывал лицо руками.
Такая поза — часть местного похоронного ритуала, рассказал археолог Питер Ван Дален Луна из Государственного университета Сан-Маркос.
В гробнице также были найдены ритуальные подношения, в том числе керамика, остатки овощей и каменные орудия труда.
Еще больше интересного об археологии