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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию

Она была похоронена в необычной позе.

Археологи в Перу обнаружили древнюю мумию, которой не менее 8 сотен лет.

Находка была сделана в подземной гробнице на окраине города Лима, сообщает Reuters. Более точный возраст захоронения можно будет узнать после радиоуглеродного датирования.

Мумифицированные останки принадлежали человеку, который жил в высокогорных районах Анд. Главной особенностью мумии является то, что все тело перед погребением связали веревками. Умерший был похоронен в позе эмбриона и прикрывал лицо руками.

Такая поза — часть местного похоронного ритуала, рассказал археолог Питер Ван Дален Луна из Государственного университета Сан-Маркос.

В гробнице также были найдены ритуальные подношения, в том числе керамика, остатки овощей и каменные орудия труда.

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