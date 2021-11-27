Главный психиатр Москвы назвал признаки «ковидного тумана»

У людей, перенесших коронавирус, в зависимости от тяжести течения мог возникнуть спектр расстройств: спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации, выполнение абсолютно не мотивированных действий. Еще большее число людей страдали от так называемого ковидного тумана, говорит Костюк. При таком состоянии невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, привычные, автоматизированные для человека действия деавтоматизируются.
У многих пациентов после перенесенной инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, что при общем тревожном фоне стало триггером для формирования панических атак, говорит Костюк. Увеличилось и число людей с паническими атаками, или, иначе, с пароксизмами тревоги. Для панических атак характерны ощущения нехватки воздуха, сердцебиение, страх, покрываешься холодным липким потом.
Но это обратимые расстройства: если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро, подчеркивает психиатр.
Кроме того, специалистам еще предстоит оценить, действительно ли коронавирусная инфекция ускоряет нейродегенеративные процессы, приводящие к ранним деменциям, продолжает Костюк.
«По нашим наблюдениям, у пожилых людей старше 70 лет с ранней стадией деменции происходило резкое ухудшение — они спутывались [возникала спутанность сознания], испытывали галлюцинаторные переживания», — рассказал Костюк. Он добавил, что пациенты других возрастов без деменции тяжело выздоравливали — у них также были нарушены когнитивные функции.
Впервые о «длинном коронавирусе» заговорили осенью 2020 года. По данным специалистов Национального института здравоохранения Великобритании, пациенты, во время первой волны переболевшие COVID-19, после выздоровления продолжили страдать от заболеваний кожи, сердца, головного мозга. Самыми тяжелыми проявлениями постковидного синдрома, эксперты называли «мозговой туман» и крайнее истощение организма.
Главврач больницы в Комумнарке Денис Проценко так описывал «длинный COVID»: когнитивная дисфункция, забывчивость, раздражительность, быстрая утомляемость, появление панических атак, в том числе и у молодых людей.
По данным, озвученным главой Минздрава Михаилом Мурашко, симптоматика «длинного COVID» может сохраняться девять и более месяцев и затрагивать большинство систем организма человека.
Костюк также обращает внимание, что весной 2020 года, в начале эпидемии, был резкий скачок продаж антидепрессантов, причем по всей России. «Только в Москве разыгралась эпидемия, было перенапряжение медицинской службы, скорой помощи, открывались ковидные стационары. А рост продаж был по всей стране. Также в первую волну был и рост продаж крепких алкогольных напитков, то ли в качестве бытового антидепрессанта, то ли в качестве дезинфектанта, но это было тоже зафиксировано. А дальше локдаун, дистант, болезни близких, ожидание более качественной вакцины. Все это генерировало тревожные ожидания, надежды, что именно эта волна будет последней и наступит благополучие, но наступала очередная волна. Это сначала формировало тревожные состояния, а потом они стали постепенно переходить в тревожно-депрессивные», — говорит главный психиатр Москвы.
По его словам, больше всего обращений с тревожно-депрессивными расстройствами фиксировалось с весны по конец лета 2021 года.
Костюк отмечает, что в Москве создали новые консультативные центры психического здоровья. Они предназначены для оказания помощи пациентам с распространенными расстройствами в виде бессонницы и тревоги. «Туда можно обращаться, не боясь постановки на психиатрический учет», — подчеркивает Костюк.
Психиатр назвал и симптомы, при которых обязательно надо обратиться к врачу.
«Если стойко нарушился сон — поздние засыпания, частые ночные пробуждения, ранние пробуждения с невозможностью заснуть, ощущение, что засыпаешь прямо перед будильником, а после пробуждения испытываешь разбитость. Если обычные способы решения этой проблемы не помогают, то лучше не тянуть. Алкоголь точно не помощник в этом вопросе. Можно попытаться прибегнуть к каким-то народным средствам, например к успокоительной микстуре валерианы. Если не помогает, то нужно обратиться к врачу», — объясняет он.