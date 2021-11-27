Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 ноябряПровозглашение Первого крестового похода, появление уличного освещения в Москве и другие памятные события
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
27 ноября, источник: Lenta.Ru

Итальянские биологи опубликовали первое изображение омикрон-штамма

Итальянские медики опубликовали первое изображение белка нового штамма коронавируса «омикрон», передает Sky TG24.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика

Снимок был сделан в Medicina Multimodale di Laboratorio группой ученых во главе с Карло Федерико Перно (Carlo Federico Perno), под непосредственным наблюдением Клаудии Альтери (Claudia Alteri) и в сотрудничестве с Миланским государственным университетом.

Как отметили биологи, на представленном рисунке видны множество мутаций. В субботу, 27 ноября, зараженного новым видом COVID-19 выявили в Германии. Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован гражданин ФРГ, недавно вернувшийся из поездки в Южно-Африканскую Республику. 26 ноября «омикрон» выявили в Бельгии.

Вирусолог Георгий Викулов спрогнозировал, что в России штамм может появиться в скором времени. По его словам, он распространяется быстрее «дельты» и обладает дополнительными мутациями.

Новый вид коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, был впервые зафиксирован в Ботсване и ЮАР.

 Российский миллиардер назвал простой способ выжить на пенсии
Билл Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь