Психиатр рассказал о мошенничестве с «дечипизацией» после прививки

По словам Костюка, есть «предприимчивые люди», заявляющие, что разработали «дечипизатор» — небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения инъекции. Благодаря этому устройству, по их заверениям, «за совершенно небольшую плату можно уничтожить все “чипы”».
«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы [и вживляет их людям вместе с вакциной]. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]?», — заявил Костюк.
По словам психиатра, «вирусы бывают и цифровые»: «Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории».
Костюк отметил, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в России началась в марте 2020 года, а первая вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в августе того же года. «И многие люди говорят: “Как такое возможно? Мы не являемся продвинутой страной в биотехнологиях. Это невозможно. Это обман”», — заявил психиатр.
По словам Костюка, эти люди не осознают, что российские ученые приступили к работе по подготовке вакцин после первых эпидемий коронавирусов в 2000-х годах. «И работа велась все эти годы, и так получилось, что именно к нынешней эпидемии осталось только интегрировать новый S-белок COVID-19 в аденовирус», — говорит он. Специалист считает, что о работе над вакцинами необходимо рассказывать доступным языком, «нужно больше информационной работы, рассчитанной на разные уровни образования, на разные интересы, с разной подачей».
Конспирологические теории о чипировании путем вакцинации от коронавируса стали распространяться еще в начале пандемии в 2020 году. Одними из популярных были высказывания, что основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. Сам он ответил, что он никогда не имел отношения к чему-либо связанному с микрочипами, и назвал такие истории «глупыми и странными».
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал мнения о том, что во время вакцинации от коронавируса людей чипируют, ерундой и глупостями, заявив, что они «просто в голову не укладываются при сегодняшнем уровне знаний». Министр отметил, что вакцинация по-прежнему остается одной из важнейших задач в стране. Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал россиян не обращать внимание на слухи по поводу вакцинации. «Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про потепление, про чипирование и прочие вещи», — говорил Нетесов.