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02:51 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт Баранова оценила устойчивость «Спутника V» к штамму «омикрон»

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Анча Баранова оценила устойчивость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к штамму «омикрон».

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Источник: РИА "Новости"

«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами. Эти данные в принципе будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для “Спутника”», — пояснила Баранова.

Она уточнила, что вакцины нынешнего поколения могут быть менее эффективны против штамма «омикрон».

«У “Спутника” дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем РНК-вакцины. Но разница может оказаться очень небольшой», — объяснила Баранова.

Ранее представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за нового штамма COVID-19.

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