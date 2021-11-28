Эксперт Баранова оценила устойчивость «Спутника V» к штамму «омикрон»

«Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации [штамма] и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами. Эти данные в принципе будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для “Спутника”», — пояснила Баранова.
Она уточнила, что вакцины нынешнего поколения могут быть менее эффективны против штамма «омикрон».
«У “Спутника” дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем РНК-вакцины. Но разница может оказаться очень небольшой», — объяснила Баранова.
Ранее представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за нового штамма COVID-19.