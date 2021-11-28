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04:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Британии усомнились в опасности нового штамма коронавируса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Британские медики усомнились в опасности нового омикрон-штамма коронавируса, их слова приводит издание The Daily Telegraph.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AFP 2021

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса «омикрон» между вакцинированными людьми. Британский минздрав в субботу сообщил о двух случаях заражения «омикроном».

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Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм «дельта» представляет для Великобритании большую проблему, чем вариант «омикрон». «Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты… но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — сообщил профессор.

При этом Уитти добавил, что британские власти приняли верное решение, предприняв «предупредительные» меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.

В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто сделал прививку.

«Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», — выразил мнение он.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и ряде европейских стран. Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.

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