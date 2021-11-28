Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 ноябряДень рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
12:51 (мск), источник: Известия

Врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом 27 ноября рассказали медики из Южно-Африканской Республики, встревоженные скоростью распространения мутации вируса среди молодежи.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — рассказала врач Рудо Матива, слова которой приводит газета Times of Israel.

В этот же день главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «омикрон». По словам Уитти, для жителей Великобритании «дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «омикрон».

Также официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что паника по поводу нового штамма коронавируса «омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакцинной защиты от этого штамма.

26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка со спичками: петербургская писательница вспоминает советское детство
Ценители с криптой: топ-10 российских художников с дорогими NFT
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь