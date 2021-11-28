Врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «омикрон»

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — рассказала врач Рудо Матива, слова которой приводит газета Times of Israel.
В этот же день главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «омикрон». По словам Уитти, для жителей Великобритании «дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «омикрон».
Также официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что паника по поводу нового штамма коронавируса «омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакцинной защиты от этого штамма.
26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов.
В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.