Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов пациентов с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой, которому, однако, уже спустя два дня стало значительно лучше.
Ни у кого из заболевших при этом не было потери вкуса или обоняния.
«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», — сказала врач.
Всего около двух десятков ее пациентов сдали положительный тест на COVID-19 с симптомами нового штамма: в основном — здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Около половины из них при этом не были вакцинированы.
Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.