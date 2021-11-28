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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее, первая сообщившая о пациентах с омикрон-штаммом, рассказала в беседе с британским изданием The Telegraph о симптомах нового варианта коронавируса.

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Источник: AP 2021

По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов пациентов с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой, которому, однако, уже спустя два дня стало значительно лучше.

Ни у кого из заболевших при этом не было потери вкуса или обоняния.

«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», — сказала врач.

Всего около двух десятков ее пациентов сдали положительный тест на COVID-19 с симптомами нового штамма: в основном — здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Около половины из них при этом не были вакцинированы.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

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