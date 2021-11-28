Роспотребнадзор: штамм «омикрон» пока не обнаружили в России

«По состоянию на воскресенье штамм “омикрон” в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — сказал эксперт Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).
В центре «Вектор» также сообщили, что эффективность российских вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» против нового штамма сравнима с эффективностью от дельта-штамма. Ранее гендиректор центра Ринат Максютов отмечал, что вакцины эффективны против индийской разновидности вируса.
Владимир Круглый добавил, что действенным способом для борьбы с новым штаммом может стать приостановка авиасообщения с Египтом. Он не исключил, что «омикрон» может представлять угрозу даже для привитых.
О симптомах омикрон-штамма коронавируса сегодня рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
Среди них — сильная усталость и головные боли, при этом повышенная температура и боли в горле фиксируются редко.
Новый штамм впервые был выявлен в ЮАР, предполагается, что он заразнее всех существовавших до этого. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября присвоила новому штамму коронавируса букву омикрон. Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса зафиксированы в Германии, Италии, Чехии, Израиле, Великобритании, Австралии и других странах.