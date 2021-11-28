Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Китае обнаружили остатки 2000-летнего кораллового рифа Это первая подобная находка на острове Хайнань.
Фоторепортажи
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: штамм «омикрон» пока не обнаружили в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России пока нет нового штамма коронавируса «омикрон». Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый напротив полагает, что африканский штамм уже есть в стране, и его могут распространять туристы, посетившие Египет.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на воскресенье штамм “омикрон” в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — сказал эксперт Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

В центре «Вектор» также сообщили, что эффективность российских вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» против нового штамма сравнима с эффективностью от дельта-штамма. Ранее гендиректор центра Ринат Максютов отмечал, что вакцины эффективны против индийской разновидности вируса.

Владимир Круглый добавил, что действенным способом для борьбы с новым штаммом может стать приостановка авиасообщения с Египтом. Он не исключил, что «омикрон» может представлять угрозу даже для привитых.

О симптомах омикрон-штамма коронавируса сегодня рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

Среди них — сильная усталость и головные боли, при этом повышенная температура и боли в горле фиксируются редко.

Новый штамм впервые был выявлен в ЮАР, предполагается, что он заразнее всех существовавших до этого. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября присвоила новому штамму коронавируса букву омикрон. Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса зафиксированы в Германии, Италии, Чехии, Израиле, Великобритании, Австралии и других странах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «СССР распался не из-за внешней политики». Экс-глава МИД о развале страны
Оценивать бедность россиян власти будут по-новому
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь