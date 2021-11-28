Путин выразил соболезнования родным Александра Градского

«Президент выразил глубокие соболезнования», — сказал Песков журналистам.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский — народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, «Легенда о старом маяке» (1976), «Охота» (1979), «Следствие ведут Знатоки» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «Стереотипы» (1989), «В августе 44-го» (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы «Стадион» (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету «Человек» по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского «Мастер и Маргарита». Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта «Голос».