Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов

На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон «О правовых основах противодействия пандемии COVID-19», которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.
Согласно итогам голосования, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.
В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.
Референдум прошел на фоне роста числа заражений в Швейцарии, а также выявления нового, более опасного штамма вируса, которому было присвоено название «омикрон». Несмотря на увеличение количества заболевших и ухода на локдаун соседних стран, правительство Швейцарии на этой неделе пока отказалось усиливать ограничительные меры на всей территории страны, отдав право принимать подобные решения кантонам.