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20:31 (мск), источник: © РИА Новости

Швейцарцы на референдуме высказались за введение COVID-сертификатов

ЦЮРИХ (Швейцария), 28 ноя — РИА Новости. Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались за правомерность введения COVID-сертификатов, которые выдаются всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус, свидетельствуют итоги голосования.

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На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли граждане Швейцарии поправки в принятый в марте федеральный закон «О правовых основах противодействия пандемии COVID-19», которые расширяют финансовую помощь государства предприятиям и частным лицам, пострадавшим от пандемии, а также юридически подтверждают требование властей о наличии COVID-сертификатов.

Согласно итогам голосования, 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.

В то же время введение паспортов о вакцинации не одобрили в 2 из 26 швейцарских кантонов и полукантонов: против инициативы выступили более 51% жителей кантона Швиц и почти 56% населения полукантона Аппенцелль-Иннерроден.

Референдум прошел на фоне роста числа заражений в Швейцарии, а также выявления нового, более опасного штамма вируса, которому было присвоено название «омикрон». Несмотря на увеличение количества заболевших и ухода на локдаун соседних стран, правительство Швейцарии на этой неделе пока отказалось усиливать ограничительные меры на всей территории страны, отдав право принимать подобные решения кантонам.

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