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22:21 (мск), источник: RTVi

Умер создатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло

Создатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter LVMH Group.

Источник: AFP 2021

Абло в течение нескольких лет боролся с онкологией, отметили в компании.

«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджила был не только гениальным творцом, провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью», — говорится в сообщении, которое подписано президентом группы LVMH Бернаром Арно.

Абло родился в Рокфорде (штат Иллинойс) в 1980 году в семье эмигрантов из Ганы. Он окончил Висконсинский университет в Мадисоне в 2002 году и Иллинойсский технологический институт в 2006 году с дипломами по гражданскому строительству и архитектуре.

Свою карьеру в мире моды Абло начал с практики в Fendi в 2009 году, где познакомился с рэпером Канье Уэстом. Модельер начал активно сотрудничать с Канье в различных творческих проектах и в итоге создал собственный бренд одежды Off-White.

В 2018 году журнал Time включил Абло в «Time 100» — список ста самых влиятельных людей в мире.

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