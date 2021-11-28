Умер создатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло

Абло в течение нескольких лет боролся с онкологией, отметили в компании.
«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджила был не только гениальным творцом, провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью», — говорится в сообщении, которое подписано президентом группы LVMH Бернаром Арно.
Абло родился в Рокфорде (штат Иллинойс) в 1980 году в семье эмигрантов из Ганы. Он окончил Висконсинский университет в Мадисоне в 2002 году и Иллинойсский технологический институт в 2006 году с дипломами по гражданскому строительству и архитектуре.
Свою карьеру в мире моды Абло начал с практики в Fendi в 2009 году, где познакомился с рэпером Канье Уэстом. Модельер начал активно сотрудничать с Канье в различных творческих проектах и в итоге создал собственный бренд одежды Off-White.
В 2018 году журнал Time включил Абло в «Time 100» — список ста самых влиятельных людей в мире.
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