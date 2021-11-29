Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые: гигантские ямы вокруг Стоунхенджа были сделаны людьми Они представляют собой комплекс возрастом 4500 лет
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
00:54 (мск), источник: РБК

Русский язык станет обязательным предметом в университетах ЦАР

Русский язык уже изучали в ЦАР во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы. В 2019 году его вновь включили в учебную программу средней школы, а с 2022/2023 года предмет станет обязательным в вузах.

Источник: РИА "Новости"

Со следующего учебного года русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР), передает местное издание Corbeau News со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру.

Студенты также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки, отмечается в сообщении.

Новость
Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новые правила русского языка

Русский язык будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Как передает Agence Ecofin со ссылкой на руководство вузов, сейчас разрабатываются учебные программы. Агентство отмечает, что что инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги.

Как пишут издания, в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем они называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка.

Русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, который правил страной с 1966 по 1979 годы (в 1986 году его приговорили к 20 годам заключения за геноцид и людоедство, а в августе 1993 года амнистировали, три года спустя он умер). Его вернули в программу средней школы в ЦАР в 2019 году. Agence Ecofin отмечает, что это произошло на фоне «активизации сотрудничества между двумя странами».

Между Россий и ЦАР в 2018 году было заключено соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В январе в МИДе говорили, что в стране из-за продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями остаются 300 российских инструкторов, которых туда направили перед выборами президента.

Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка за рубежом.

Наталия Анисимова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер Александр Градский
Зеленский ответил на вопрос, будет ли война с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь