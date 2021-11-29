Главный инфекционист США считает ревакцинацию самой надежной защитой от «омикрона»

«Он (Фаучи.— “Ъ”) продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от COVID», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента с правительственной группой по борьбе с коронавирусом.
Эксперты Белого дома рекомендовали всем вакцинированным совершеннолетним «как можно скорее сделать еще одну прививку».
Тем, кто еще не сделал прививку, «следует немедленно вакцинироваться». В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад.
Джо Байден сегодня, 29 ноября, выступит с заявлением о ситуации с омикрон-штаммом и мерах по борьбе с распространением коронавируса. В США пока не зарегистрировано заражений новым вариантом COVID-19.
ВОЗ присвоила омикрон-штамму статус «варианта, вызывающего обеспокоенность». Эксперты предполагают, что он может быть заразнее других. В России пока не выявлены случаи заболевания новым вариантом коронавируса. Он впервые был зарегистрирован в ЮАР. Сейчас вирус распространяется в Европе, есть случаи заражения в Канаде.