10:40 (мск), источник: Daily Storm
СМИ: В ЦАР планируют отправить учителей русского языка
Африканские студенты также изучают французский, испанский и китайский.
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В 2019 году русский язык включили в учебную программу средней школы в Центральноафриканской Республике (ЦАР). С 2022/2023 учебного года этот предмет станет обязательным в вузах. Студенты также изучают в университетах французский, испанский и китайский языки.
Русский язык будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Agence Ecofin, ссылаясь на руководство вузов, передает, что в настоящий момент разрабатываются учебные программы. Агентство отмечает: инициатива стала частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги.
Планируется, что в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка.
В этой республике русский язык изучался во времена Жана Беделя Бокассы, правившего с 1966-го по 1979 год. В 1986-м его приговорили к 20 годам заключения за геноцид и людоедство, в августе 1993-го — амнистировали. Три года спустя Бокасса скончался.
Русский язык вернули в программу средней школы в ЦАР в 2019 году. Agence Ecofin сообщает, что это случилось на фоне «активизации сотрудничества между двумя странами».
В июне 2021 года президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка в зарубежных странах.
Выступая на совещании в мае, Путин упомянул об обучении в РФ молодежи из ближнего зарубежья. По его словам, это важная составляющая сотрудничества с партнерами по СНГ. Однако, как отметил президент, в этой связи российским властям нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Глава российского государства назвал предпринимаемые сейчас действия недостаточными и поручал принять дополнительные меры в этой области.