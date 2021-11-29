Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Флорист воссоздает известные картины с помощью цветов (фото) Сложные цветочные композиции повторяют цвета и формы оригиналов
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
10:40 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: В ЦАР планируют отправить учителей русского языка

Африканские студенты также изучают французский, испанский и китайский.

Источник: nforngwa/СС0

В 2019 году русский язык включили в учебную программу средней школы в Центральноафриканской Республике (ЦАР). С 2022/2023 учебного года этот предмет станет обязательным в вузах. Студенты также изучают в университетах французский, испанский и китайский языки.

Русский язык будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Agence Ecofin, ссылаясь на руководство вузов, передает, что в настоящий момент разрабатываются учебные программы. Агентство отмечает: инициатива стала частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги.

Планируется, что в январе в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем называют обсуждение отправки в ЦАР учителей русского языка.

В этой республике русский язык изучался во времена Жана Беделя Бокассы, правившего с 1966-го по 1979 год. В 1986-м его приговорили к 20 годам заключения за геноцид и людоедство, в августе 1993-го — амнистировали. Три года спустя Бокасса скончался.

Русский язык вернули в программу средней школы в ЦАР в 2019 году. Agence Ecofin сообщает, что это случилось на фоне «активизации сотрудничества между двумя странами».

В июне 2021 года президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка в зарубежных странах.

Выступая на совещании в мае, Путин упомянул об обучении в РФ молодежи из ближнего зарубежья. По его словам, это важная составляющая сотрудничества с партнерами по СНГ. Однако, как отметил президент, в этой связи российским властям нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах. Глава российского государства назвал предпринимаемые сейчас действия недостаточными и поручал принять дополнительные меры в этой области.

 Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику до 15%
В МЧС раскрыли подробности гибели спасателей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь