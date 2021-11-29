10:46 (мск), источник: Газета.Ру
После Гагарина и Титова: как шимпанзе проложил путь американским астронавтам
60 лет назад шимпанзе впервые вышел на орбиту Земли.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
29 ноября 1961 года на космическом корабле Mercury-Atlas 5 на орбиту был запущен шимпанзе Энос, который стал вторым шимпанзе, отправившимся в космос, и первым, облетевшим Землю. Энос прошел основательное обучение в рамках проекта Mercury — первой программы пилотируемых космических полетов в Соединенных Штатах, продолжавшейся с 1959 по 1963 год. Основная цель этой программы состояла в том, чтобы вывести первого американца на орбиту и благополучно вернуть его на Землю.
К тому времени СССР уже осуществил два орбитальных полета — с Юрием Гагариным и Германом Титовым, а США произвели лишь два суборбитальных полета — с Аланом Шепардом и Вирджилом Гриссомом — и оставались в роли догоняющих. Вряд ли такой полет мог кого-то сильно удивить, но, тем не менее, Энос стал первым шимпанзе, облетевшим Землю, и вторым шимпанзе, запущенным в космос, — после суборбитального полета своего собрата Хэма в январе 1961 года.
Первый успешный непилотируемый орбитальный полет аппарата Mercury-Atlas 4 состоялся еще 13 сентября 1961 года. Космический корабль тогда сделал один виток вокруг Земли и приводнился в 280 км восточнее Бермудских островов. На его борту находился так называемый симулятор астронавта, отслеживалось состояние окружающей среды, были установлены три камеры и датчики по контролю уровня шума, вибрации и радиации.
В принципе, дорога в космос для американских астронавтов была уже после этого полета открыта. В штаб-квартире NASA изрядно сомневалась в целесообразности запуска еще одной беспилотной миссии Mercury, тем более, что было известно о двух успешных полетах русских космонавтов, перенесших пребывание в космосе без каких-либо негативных последствий для организма, однако осторожность все же взяла верх. В конце концов управление по связям с общественностью NASA выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что руководители проекта настояли на отправке на орбиту шимпанзе в качестве необходимой предварительной проверки всей программы Mercury, прежде чем рисковать человеком-астронавтом.
Шимпанзе были выбраны из тех соображений, что они максимально близки к людям, и наблюдение за их пребыванием в космосе должно было как нельзя более точно моделировать влияние этой среды на физиологию человека. Энос был куплен за полтора года до полета, в апреле 1960 года, на Miami Rare Bird Farm — ферме в Майями, принадлежащей Элтону Фримену, который разводил и продавал туристам множество как вполне обычных, так и экзотических животных, главным образом птиц. Имя шимпанзе имело еврейские корни — Эносом звали ветхозаветного персонажа, сына Сифа и отца Каинана — третьего патриарха, начиная от Адама, прожившего, согласно Книге Бытия, 905 лет. Впрочем, самому шимпанзе не было суждено прожить долгую жизнь.
Они включали занятия на центрифуге, пребывание в невесомости во время движения самолета по параболе Кеплера, нахождение в термокамере и высотной камере, а также решение задач на развитие интеллекта.
Из прочих кандидатов-шимпанзе Энос был отобран за три дня до запуска Mercury-Atlas 5. За несколько часов до старта Энос, весивший 17,69 кг, прошел очередной медицинский осмотр и был подключен к датчикам. Он вел себя спокойно, позволив закрепить свое тело на специальной кушетке, и в таком виде был перевезен к месту старта в транспортном фургоне. Несмотря на то, что перед взлетом несколько раз возникали длительные задержки и по несколько часов затрачивалось на устранение той или иной неисправности — после чего обратный отсчет возобновлялся, — Энос почти не волновался — за исключением одного случая, когда открывался и закрывался люк. Несмотря на потерю времени, погода оставалась благоприятной, что и позволило не переносить дату старта, который состоялся 29 ноября 1961 года.
Ракета Atlas выдавала почти в пять раз больше тяги, чем ракета астронавта-первопроходца Шепарда, однако Энос был невозмутим, легко выдержав нагрузки в 7,6 g при ускорении маршевого двигателя. На пресс-конференции в Вашингтоне президент Кеннеди всех развеселил, когда, получив записку от своего пресс-секретаря, сообщил: «Этот шимпанзе, летящий в космос, стартовал в 10:08. Он сообщает, что все идеально и работает хорошо».
Тем временем Энос не сидел без дела, ведь он не был простым пассажиром. Медикам необходимо было убедиться в том, что мозг животного — и человека — в космосе продолжит нормальную работу. Обучение Эноса подразумевало достаточно жестокие методы — его подвергали ударам электрического тока, если он неправильно выполнял то или иное задание. Энос хорошо справлялся с самыми разными тестами, получая в награду питье и кусочки бананов. Однако при решении задачи, в ходе которой Эносу приходилось исключать «лишнюю» фигуру, — скажем, если отображаются два треугольника и круг, то круг нужно исключить — его стали штрафовать и бить током даже при правильных ответах — из-за сломавшегося рычажка. Энос был шокирован и расстроен, но продолжал дергать за рычаги и выполнять задания, как его учили.
Энос считался самым умным из всех обученных шимпанзе NASA, поэтому его, собственно, и выбрали для этой миссии. Капитан Джерри Файнег, возглавлявший ветеринарную службу, характеризовал Эноса как «довольно крутого парня, не склонного развлекать публику», мало похожего на своих сородичей, работавших в цирке. Энос не казался милым и дружелюбным — как предположил один из журналистов, «удары электрическим током могли иметь к этому какое-то отношение».
Тем временем космический корабль было решено свести с орбиты досрочно — после завершения двух оборотов из трех запланированных. Оперативная группа поняла, что система ориентации работает нестабильно, проблемы начинало доставлять также и охлаждающее оборудование.
Спустя почти три с половиной часа после запуска капсула с Эносом без дополнительных происшествий уже спускалась на парашюте, и шимпанзе был подобран в 320 км от Бермудских островов эсминцем USS Stormes — это произошло спустя час с небольшим. Но инженеры, изучавшие капсулу, обнаружили, что Энос разорвал костюм и удалил или повредил большинство биомедицинских датчиков, торчащих из его тела, включая те, которые были вставлены под кожу. Он также вырвал мочевой катетер, пока ждал в капсуле, из которой его должны были извлечь. Казалось, он был в хорошей форме, если не считать подскочившего кровяного давления, которое, как предположил Том Вулф в своей известной книге «Битва за космос» (The Right Stuff, 1979), подскочило из-за того, что Энос подавлял свой гнев из-за двух лет жестокого обращения со стороны людей.
Несмотря на то, что миссия была признана в целом успешной, все эти технические неполадки и тот факт, что шимпанзе пришлось страдать из-за ударов током, не делало ее популярной в газах журналистов и общественности. А слава самого Эноса оказалась недолгой потому, что всеобщее внимание быстро переключилось на пилотируемые орбитальные полеты. К тому же менее чем через год, 4 ноября 1962 года, Энос умер от дизентерии. Врачи сделали вывод, что смерть Эноса не была вызвана его усиленными тренировками или пережитым космическим полетом, однако факт остается фактом: своей пенсией недавний герой насладиться не успел.
Гленн, ставший большой знаменитостью, в своем выступлении перед Конгрессом признался, что был поражен, когда дочь президента, Кэролайн Кеннеди, при первой встрече сразу задала ему вопрос: «Где обезьяна?».
Предшественник Эноса, шимпанзе Хэм, совершивший 31 января 1961 года суборбитальный полет на корабле Mercury-Redstone 2, считался дублером Эноса. В свой собственный первый полет Хэм полетел безымянным, имя ему присвоили только после завершения миссии, поскольку в NASA справедливо опасались, что если он погибнет, то само наличие имени, за которое могла бы ухватиться пресса, создаст негативный фон для всей программы. Имя «Хэм» — Ham — это аббревиатура от Holloman Aerospace Medical Center, лаборатории, в которой шимпанзе был подготовлен к своей миссии.
В ходе своего суборбитального полета Хэм должен был среагировать на вспышку синего цвета, не позднее пяти секунд после этого ему нужно было повернуть рычаг. Если бы он с этой задачей не справился, то получил бы удар электрическим током в подошвы ног. Реакция Хэма в космосе оказалась лишь на одну секунду хуже, чем на Земле, что означало: в космосе мозг приматов продолжает работать нормально.
После своего космического полета Хэм прожил еще семнадцать лет — сначала в Смитсоновском зоопарке в Вашингтоне, затем в зоопарке Северной Каролины. Он иногда появлялся на ТВ, снялся даже в одном фильме. Умер Хэм 19 января 1983 года, когда ему было 26 лет.