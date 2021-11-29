Власти обсудили новое название документа с QR-кодами

В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству.
При этом власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике, сказали два близких к Кремлю источника.
QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка, говорит РБК федеральный чиновник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавляет он.
В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан при введении ограничений, говорят источники РБК.
В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.
На круглом столе близкого к внутриполитическому блоку Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся 18 ноября и был посвящен международному опыту использования QR-кодов и применению их в России, участники в числе прочего констатировали: система QR-кодов введена во многих странах, но в публичном пространстве используются другие наименования. Например, Health pass, Covid Save Ticket, Green pass и т. д.
Скорее всего, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, будет закреплено официально, говорит один из источников. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В правительственных законопроектах, которые предполагают возможность введения QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте, а также в общественных местах, сейчас используется абстрактный термин «документация», которая подтверждает проведение вакцинации, наличие противопоказаний к ней или факт перенесенного заболевания. Документация «содержит двухмерный штриховой код (QR-код)», говорится в законопроектах.
Многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код», говорит один из собеседников РБК, ссылаясь на закрытые социсследования, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию, при этом возможен роста числа негативно относящихся.
Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, поясняет собеседник РБК.
«В истории нашей страны много всякого такого было: “666, число зверя” — популярные образы среди не очень образованных православных. …Чуть раньше у людей было категорическое неприятие ИНН… Теперь ИНН есть у каждого, и ничего страшного не произошло. Пришла очередь QR-кодов», — говорил в интервью РБК главврач психиатрической больницы им. Алексеева (ранее — больница им. Кащенко), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк, объясняя причины страхов россиян перед вакцинацией и отрицания пандемии.
По его словам, «люди допускают, что кто-то научился делать то, что вчера еще казалось недоступным». «Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы [и вживляет их людям вместе с вакциной]. Дальше — это уже дело техники», — пояснял Костюк.
Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]? К тому же вирусы бывают и цифровые. Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории.
Георгий Костюкглавный внештатный психиатр Москвы
Само наименование «QR-код» и то, почему используется именно такое название, непонятно для граждан. «Это не соответствует социальной практике людей с точки зрения повседневной жизни. Использование термина “QR-код” усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Если же власти будут использовать, к примеру, слово «паспорт», то это будет намного понятнее. «Все, даже маленькие дети, знают, что такое паспорта», — говорит эксперт.