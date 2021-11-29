14:24 (мск), источник: N + 1
Российский гусеничный робот прикинулся камнем
Он может оставаться в режиме ожидания почти сутки.
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Воронежская военно-воздушная академия разработала разведывательного робота, замаскированного под булыжник. Как сообщает «Звезда», он способен оставаться в режиме ожидания почти сутки. При срабатывании датчиков движения робот активируется и может передавать данные 15 часов.
Наземных роботов сегодня разрабатывает целый ряд компаний, а некоторые из них уже проходят испытания в войсках. Например, южнокорейский Intelligent UGV и американские RCV-L. Военные ожидают, что роботы помогут снизить потери во время боя, эффективнее вести разведку и точнее наносить удары.
Курсанты воронежской военно-воздушной академии разработали разведывательного робота на гусеничной платформе. Он выглядит как камень. Робот может находиться в режиме ожидания почти сутки и активируется при срабатывании сигнала от датчика движения. Он способен собирать, обрабатывать и передавать информацию в течение 15 часов. При этом оператор должен находится в двух километрах от аппарата.
На разработку робота у курсантов ушло три года, сейчас они его испытывают. Найдет ли робот-камень применение в настоящих миссиях — неизвестно.
Анна Качалова