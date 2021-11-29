12:16 (мск), источник: РБК
В России 20-й день подряд зафиксировали более 1200 смертей от COVID-19
За последние 20 суток число смертей среди зараженных COVID-19 оказалось минимальным — умерли 1209 человек.
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За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1209 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Больше 1,2 тыс. больных COVID-19 умирает в России 20 суток подряд, начиная с 9 ноября.
Больше всего летальных исходов за последние сутки зафиксировано в Москве (93) и Санкт-Петербурге (66), что намного ниже летних пиков смертности — 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, днем позже худший с начала пандемии результат был зафиксирован в Петербурге (119 смертей).
В число лидеров по уровню смертности за последние сутки также вошли:
С начала пандемии в России от COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, умерли 273 964 человека. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.
За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев заражения COVID-19, также сообщили в штабе. В тройку лидеров по числу заражений среди регионов страны вошли Москва (3434), Московская область (2236) и Санкт-Петербург (2181).