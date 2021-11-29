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12:16 (мск), источник: РБК

В России 20-й день подряд зафиксировали более 1200 смертей от COVID-19

За последние 20 суток число смертей среди зараженных COVID-19 оказалось минимальным — умерли 1209 человек.

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Источник: Агентство «Москва»

За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1209 человек, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Больше 1,2 тыс. больных COVID-19 умирает в России 20 суток подряд, начиная с 9 ноября.

При этом за последние сутки число смертей среди зараженных оказалось минимальным — на максимуме оно достигало отметки 1254 смерти за сутки.

Больше всего летальных исходов за последние сутки зафиксировано в Москве (93) и Санкт-Петербурге (66), что намного ниже летних пиков смертности — 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, днем позже худший с начала пандемии результат был зафиксирован в Петербурге (119 смертей).

В число лидеров по уровню смертности за последние сутки также вошли:

  • Московская область — 58;
  • Краснодарский край — 41;
  • Ростовская область — 40;
  • Ставропольский край — 39;
  • Воронежская область — 36;
  • Нижегородская область — 35;
  • Волгоградская область — 35

С начала пандемии в России от COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, умерли 273 964 человека. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев заражения COVID-19, также сообщили в штабе. В тройку лидеров по числу заражений среди регионов страны вошли Москва (3434), Московская область (2236) и Санкт-Петербург (2181).

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