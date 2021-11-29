ВОЗ предупредила о глобальном риске от омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, омикрон, может оказать серьезное влияние на развитие пандемии, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно докладу, «общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса омикрон, оценивается как очень высокий».
Опасения связаны с тем, что у омикрон-штамма зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций в спайковом белке (из этого белка образованы шипы на поверхности коронавируса, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам здоровых клеток) и некоторые из них «вызывают озабоченность из-за потенциального влияния на развитие пандемии».
По предварительным данным, этот штамм может быть более заразным. Исследование омикрон-штамма продолжается, эксперты изучают, в какой степени он легче передается между людьми, может ли он быть опасен для уже переболевших другими штаммами коронавируса. Кроме того, необходимо дополнительно изучить, будут ли существующие вакцины эффективны против нового штамма.
«В зависимости от этих характеристик, если произойдет еще один крупный всплеск COVID-19, вызванный штаммом омикрон, последствия могут быть тяжелыми. Увеличение числа больных, независимо от того, увеличится ли тяжесть заболевания, может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения и вызвать увеличение показателей заболеваемости и смертности», — говорится в докладе. Особо серьезную угрозу новый штамм представляет для людей из групп риска (пожилых, больных хроническими заболеваниями), особенно в странах, где пока недостаточно высок уровень вакцинации населения.
Эксперты ВОЗ рекомендуют в этой связи обращать внимание на все признаки возможных вспышек омикрон-штамма — это резкие всплески заболеваемости, в том числе среди уже иммунизированных групп населения.
О случаях выявления штамма омикрон государства-члены должны сообщать ВОЗ. Особое внимание при сборе данных о заболевших рекомендуется уделять тому, были ли они вакцинированы и болели ли COVID-19 раньше.
Омикрон-штамм впервые выявили в ЮАР и Ботсване, на прошлой неделе случаи заболевания, вызванные этим штаммом, начали фиксировать и другие страны.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что новый штамм может представлять большую опасность, чем ранее найденные варианты инфекции. «Он сейчас так выглядит, надо чуть-чуть подождать, потому что и бета вел себя так, имел такие, скажем, возможности», — отметила она.
В России завоз омикрон-штамма пока не выявлен. В качестве меры предосторожности власти ограничили въезд из ЮАР, Батсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбка, Мадагаскара и Эсватини, а также Гонконга. Израиль и Марокко полностью закрыли авиасообщение из-за нового штамма, а другие страны вводят дополнительные карантинные меры.