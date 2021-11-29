Русская жительница ЮАР рассказала об обстановке на родине «омикрон»-штамма

«Вообще, в ЮАР отношение к ковиду сильно отличается от российского. Здесь достаточно много параноиков, но, даже несмотря на это, сейчас все спокойны. Хороший знак ещё, что президент Сирил Рамапоса не выступает с официальными заявлениями, значит, локдауна пока не будет. Рассказывают про этот штамм, но, я думаю, ничего нового. Никаких мер не вводят. Только Европа закрывает. Из дома меньше выходить никто не стал, все по-прежнему работает, бары и рестораны до 11, тусовки продолжаются. Ограничения соблюдаются строго. Ни в один ТЦ, даже ни в один ресторан без маски тебя не пустят. Везде в ТЦ ходят специальные люди, которые напоминают про маски, если кто-то снял или слегка сдвинул», — рассказала она.
Ранее на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19 B.1.1.529, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса, а также выдвинула гипотезу происхождения штамма.
«Омикрон» уже выявили в нескольких европейских странах — в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.