13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
Заявки на участие в конкурсе прислали более 18 тысяч фотографов.
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Профессиональное жюри международного конкурса фотографии дикой природы Nature inFocus объявило победителей 2021 года.
Сообщается, что в этом году заявки на участие прислали более 18 тысяч фотографов из 40 стран. Участники в своих работах все больше подчеркивали глобальные современные проблемы, например, загрязнение окружающей среды и вырубку лесов.
Из тысяч работ профессиональное жюри выбрало победителей в пяти категориях.
Мохаммад Мурад победил в категории «Портреты животных» за портрет рыжей лисы в Кувейте, Приянка Рахут Митра выиграла в категории «Поведение животных», Пратхамеш Гадекар выиграл в категории «Творческая фотография природы», Лакшита Карунаратна выиграла в категории «Дикие пейзажи и животные в среде обитания», а Махисин Хан выиграл категорию «Проблемы сохранения». 15-летнему Анаге Мохан достался титул молодого фотографа.
Ежегодно жюри также выбирает лучший снимок, которому присуждается титул «Фотография года». Но в этом году впервые в истории конкурса нет общего победителя, поскольку жюри так и не смогло выбрать самый выдающийся кадр среди огромного количества потрясающих снимков.
Екатерина Гура