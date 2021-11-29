В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом

«Сейчас, на самом деле, весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал он журналистам.
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.