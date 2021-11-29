Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: основание футбольного клуба «Барселона»День рождения буквы «ё», основание футбольного клуба «Барселона», авиакатастрофа под Монреалем и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
16:16 (мск), источник: © РИА Новости

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна «уткой»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию.

Источник: © РИА Новости

«Нет, это утка», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.

По информации издания Znak.com, представители администрации главы государства обсуждают с продюсерами музыканта условия его приезда назад.

На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг слова Бастрыкина.

Затем некоторые СМИ написали об отъезде Моргенштерна из страны. Жорин тогда сказал РИА Новости, что не может это подтвердить или опровергнуть.

Летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и «Family». Сам он говорил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), недавно отбывший срок за хранение наркотических средств. Защита обжаловала штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.

Уже осенью тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков, составленный на лейбл Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.

 Зеленский объявил войну России
Кто может заразиться штаммом 'омикрон'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь